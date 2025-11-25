シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Scandinaive
Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 41%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
290
利益トレード:
267 (92.06%)
損失トレード:
23 (7.93%)
ベストトレード:
71.59 EUR
最悪のトレード:
-24.27 EUR
総利益:
986.40 EUR (15 118 pips)
総損失:
-170.91 EUR (2 935 pips)
最大連続の勝ち:
33 (102.54 EUR)
最大連続利益:
170.87 EUR (25)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
126.45%
最近のトレード:
26 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
33.60
長いトレード:
148 (51.03%)
短いトレード:
142 (48.97%)
プロフィットファクター:
5.77
期待されたペイオフ:
2.81 EUR
平均利益:
3.69 EUR
平均損失:
-7.43 EUR
最大連続の負け:
2 (-21.63 EUR)
最大連続損失:
-24.27 EUR (1)
月間成長:
6.02%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
24.27 EUR (1.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.03% (24.27 EUR)
エクイティによる:
35.44% (997.81 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 45
AUDUSD 31
GBPCAD 26
NZDCAD 18
EURCAD 17
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 4
AUDCAD 4
EURCHF 4
EURGBP 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 123
EURUSD 63
AUDUSD 53
GBPCAD 75
NZDCAD 23
EURCAD 50
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURNZD 39
AUDCAD 14
EURCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
NZDUSD 1
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 886
AUDUSD 650
GBPCAD 867
NZDCAD 208
EURCAD 879
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURNZD 830
AUDCAD 266
EURCHF 125
EURGBP 158
GBPJPY 498
NZDUSD 30
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +71.59 EUR
最悪のトレード: -24 EUR
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +102.54 EUR
最大連続損失: -21.63 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 1066
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 より多く...
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex and commodity is a high risk market.
レビューなし
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
