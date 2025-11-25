- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
290
Transacciones Rentables:
267 (92.06%)
Transacciones Irrentables:
23 (7.93%)
Mejor transacción:
71.59 EUR
Peor transacción:
-24.27 EUR
Beneficio Bruto:
986.40 EUR (15 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.91 EUR (2 935 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (102.54 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
170.87 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
126.45%
Último trade:
24 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
33.60
Transacciones Largas:
148 (51.03%)
Transacciones Cortas:
142 (48.97%)
Factor de Beneficio:
5.77
Beneficio Esperado:
2.81 EUR
Beneficio medio:
3.69 EUR
Pérdidas medias:
-7.43 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-21.63 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.27 EUR (1)
Crecimiento al mes:
6.02%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
24.27 EUR (1.03%)
Reducción relativa:
De balance:
1.03% (24.27 EUR)
De fondos:
35.44% (997.81 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|31
|GBPCAD
|26
|NZDCAD
|18
|EURCAD
|17
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|7
|CADCHF
|6
|GBPCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|4
|EURGBP
|4
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|63
|AUDUSD
|53
|GBPCAD
|75
|NZDCAD
|23
|EURCAD
|50
|GBPAUD
|60
|USDCHF
|43
|NZDCHF
|70
|AUDNZD
|27
|USDCAD
|41
|CADCHF
|106
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|22
|AUDJPY
|12
|AUDCHF
|12
|EURNZD
|39
|AUDCAD
|14
|EURCHF
|12
|EURGBP
|13
|GBPJPY
|21
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|886
|AUDUSD
|650
|GBPCAD
|867
|NZDCAD
|208
|EURCAD
|879
|GBPAUD
|1.3K
|USDCHF
|397
|NZDCHF
|308
|AUDNZD
|501
|USDCAD
|602
|CADCHF
|516
|GBPCHF
|167
|EURAUD
|492
|AUDJPY
|260
|AUDCHF
|135
|EURNZD
|830
|AUDCAD
|266
|EURCHF
|125
|EURGBP
|158
|GBPJPY
|498
|NZDUSD
|30
|NZDJPY
|46
|USDJPY
|58
|XAUUSD
|431
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +71.59 EUR
Peor transacción: -24 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +102.54 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -21.63 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
FPMarketsSC-Live
|1.41 × 39
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 1066
|
RoboForex-ECN
|1.90 × 3916
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.26 × 357
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Algotrader.
Using 1:30 but you may use what you like.
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex and commodity is a high risk market.
