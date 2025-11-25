SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Scandinaive
Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 41%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
290
Transacciones Rentables:
267 (92.06%)
Transacciones Irrentables:
23 (7.93%)
Mejor transacción:
71.59 EUR
Peor transacción:
-24.27 EUR
Beneficio Bruto:
986.40 EUR (15 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.91 EUR (2 935 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (102.54 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
170.87 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
126.45%
Último trade:
24 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
33.60
Transacciones Largas:
148 (51.03%)
Transacciones Cortas:
142 (48.97%)
Factor de Beneficio:
5.77
Beneficio Esperado:
2.81 EUR
Beneficio medio:
3.69 EUR
Pérdidas medias:
-7.43 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-21.63 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.27 EUR (1)
Crecimiento al mes:
6.02%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
24.27 EUR (1.03%)
Reducción relativa:
De balance:
1.03% (24.27 EUR)
De fondos:
35.44% (997.81 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 45
AUDUSD 31
GBPCAD 26
NZDCAD 18
EURCAD 17
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 4
AUDCAD 4
EURCHF 4
EURGBP 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 123
EURUSD 63
AUDUSD 53
GBPCAD 75
NZDCAD 23
EURCAD 50
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURNZD 39
AUDCAD 14
EURCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
NZDUSD 1
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 886
AUDUSD 650
GBPCAD 867
NZDCAD 208
EURCAD 879
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURNZD 830
AUDCAD 266
EURCHF 125
EURGBP 158
GBPJPY 498
NZDUSD 30
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +71.59 EUR
Peor transacción: -24 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +102.54 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -21.63 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 1066
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
otros 79...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex and commodity is a high risk market.
No hay comentarios
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada