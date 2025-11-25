СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Scandinaive
Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 41%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
290
Прибыльных трейдов:
267 (92.06%)
Убыточных трейдов:
23 (7.93%)
Лучший трейд:
71.59 EUR
Худший трейд:
-24.27 EUR
Общая прибыль:
986.40 EUR (15 118 pips)
Общий убыток:
-170.91 EUR (2 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (102.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
170.87 EUR (25)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
123.58%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
33.60
Длинных трейдов:
148 (51.03%)
Коротких трейдов:
142 (48.97%)
Профит фактор:
5.77
Мат. ожидание:
2.81 EUR
Средняя прибыль:
3.69 EUR
Средний убыток:
-7.43 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-21.63 EUR)
Макс. убыток в серии:
-24.27 EUR (1)
Прирост в месяц:
6.02%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
24.27 EUR (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.03% (24.27 EUR)
По эквити:
33.94% (955.55 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 45
AUDUSD 31
GBPCAD 26
NZDCAD 18
EURCAD 17
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 4
AUDCAD 4
EURCHF 4
EURGBP 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 123
EURUSD 63
AUDUSD 53
GBPCAD 75
NZDCAD 23
EURCAD 50
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURNZD 39
AUDCAD 14
EURCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
NZDUSD 1
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 886
AUDUSD 650
GBPCAD 867
NZDCAD 208
EURCAD 879
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURNZD 830
AUDCAD 266
EURCHF 125
EURGBP 158
GBPJPY 498
NZDUSD 30
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.59 EUR
Худший трейд: -24 EUR
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +102.54 EUR
Макс. убыток в серии: -21.63 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 1066
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
еще 79...
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex and commodity is a high risk market.
Нет отзывов
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
