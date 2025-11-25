- 成长
交易:
19
盈利交易:
10 (52.63%)
亏损交易:
9 (47.37%)
最好交易:
9.02 USD
最差交易:
-8.88 USD
毛利:
47.97 USD (4 419 pips)
毛利亏损:
-32.34 USD (2 964 pips)
最大连续赢利:
4 (19.23 USD)
最大连续盈利:
19.23 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
36.84%
最大入金加载:
11.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.09
长期交易:
9 (47.37%)
短期交易:
10 (52.63%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
4.80 USD
平均损失:
-3.59 USD
最大连续失误:
3 (-8.43 USD)
最大连续亏损:
-14.37 USD (2)
每月增长:
6.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.56 USD
最大值:
14.37 USD (5.39%)
相对跌幅:
结余:
5.39% (14.37 USD)
净值:
4.00% (10.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|4
|USDJPY
|1
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|0
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|-9
|CADJPY
|-4
|GBPCHF
|4
|AUDNZD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|412
|USDJPY
|-285
|EURJPY
|1.2K
|GBPJPY
|67
|EURUSD
|458
|AUDCAD
|112
|NZDCAD
|-143
|CADJPY
|-549
|GBPCHF
|346
|AUDNZD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.02 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.23 USD
最大连续亏损: -8.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real18
|0.35 × 234
|
Exness-Real17
|0.67 × 2719
|
Exness-Real16
|0.99 × 840
|
VTMarkets-Live 8
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|1.83 × 18
|
Axi-US06-Live
|2.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.77 × 43
|
VTMarkets-Live
|8.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|10.95 × 22
|
FxPro.com-Real05
|11.43 × 23
|
RoboForex-ProCent-5
|12.32 × 38
|
XMTrading-Real 12
|13.25 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|23.00 × 3
This is live signal from Arbor Nova product.
Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.
Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.
If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.
update on Signal :
22.12.2025 Adding one more pair. Max Pair becomes 3 pairs.
