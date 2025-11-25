信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Arbor Nova
Rudy Tanureja

Arbor Nova

Rudy Tanureja
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 450 USD per 
增长自 2025 6%
Exness-Real17
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19
盈利交易:
10 (52.63%)
亏损交易:
9 (47.37%)
最好交易:
9.02 USD
最差交易:
-8.88 USD
毛利:
47.97 USD (4 419 pips)
毛利亏损:
-32.34 USD (2 964 pips)
最大连续赢利:
4 (19.23 USD)
最大连续盈利:
19.23 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
36.84%
最大入金加载:
11.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.09
长期交易:
9 (47.37%)
短期交易:
10 (52.63%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
4.80 USD
平均损失:
-3.59 USD
最大连续失误:
3 (-8.43 USD)
最大连续亏损:
-14.37 USD (2)
每月增长:
6.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.56 USD
最大值:
14.37 USD (5.39%)
相对跌幅:
结余:
5.39% (14.37 USD)
净值:
4.00% (10.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 5
USDJPY 3
EURJPY 3
GBPJPY 2
EURUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
GBPCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 4
USDJPY 1
EURJPY 7
GBPJPY 0
EURUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD -9
CADJPY -4
GBPCHF 4
AUDNZD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 412
USDJPY -285
EURJPY 1.2K
GBPJPY 67
EURUSD 458
AUDCAD 112
NZDCAD -143
CADJPY -549
GBPCHF 346
AUDNZD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.02 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.23 USD
最大连续亏损: -8.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.35 × 234
Exness-Real17
0.67 × 2719
Exness-Real16
0.99 × 840
VTMarkets-Live 8
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
1.83 × 18
Axi-US06-Live
2.33 × 3
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.77 × 43
VTMarkets-Live
8.00 × 8
VantageInternational-Live 3
10.95 × 22
FxPro.com-Real05
11.43 × 23
RoboForex-ProCent-5
12.32 × 38
XMTrading-Real 12
13.25 × 4
UltimaMarkets-Live 2
23.00 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册

This is live signal from Arbor Nova product.

Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.

Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.  

If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.

update on Signal :

22.12.2025  Adding one more pair. Max Pair becomes 3 pairs.

没有评论
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 08:25
Share of trading days is too low
2025.12.10 07:25
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.25 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Arbor Nova
每月450 USD
6%
0
0
USD
266
USD
5
100%
19
52%
37%
1.48
0.82
USD
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载