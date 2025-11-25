- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
10 (52.63%)
損失トレード:
9 (47.37%)
ベストトレード:
9.02 USD
最悪のトレード:
-8.88 USD
総利益:
47.97 USD (4 419 pips)
総損失:
-32.34 USD (2 964 pips)
最大連続の勝ち:
4 (19.23 USD)
最大連続利益:
19.23 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
36.84%
最大入金額:
11.93%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
9 (47.37%)
短いトレード:
10 (52.63%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
4.80 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
3 (-8.43 USD)
最大連続損失:
-14.37 USD (2)
月間成長:
6.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.56 USD
最大の:
14.37 USD (5.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.39% (14.37 USD)
エクイティによる:
4.00% (10.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|4
|USDJPY
|1
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|0
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|-9
|CADJPY
|-4
|GBPCHF
|4
|AUDNZD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|412
|USDJPY
|-285
|EURJPY
|1.2K
|GBPJPY
|67
|EURUSD
|458
|AUDCAD
|112
|NZDCAD
|-143
|CADJPY
|-549
|GBPCHF
|346
|AUDNZD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.02 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +19.23 USD
最大連続損失: -8.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.35 × 234
|
Exness-Real17
|0.67 × 2719
|
Exness-Real16
|0.99 × 840
|
VTMarkets-Live 8
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|1.83 × 18
|
Axi-US06-Live
|2.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.77 × 43
|
VTMarkets-Live
|8.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|10.95 × 22
|
FxPro.com-Real05
|11.43 × 23
|
RoboForex-ProCent-5
|12.32 × 38
|
XMTrading-Real 12
|13.25 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|23.00 × 3
This is live signal from Arbor Nova product.
Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.
Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.
If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.
update on Signal :
22.12.2025 Adding one more pair. Max Pair becomes 3 pairs.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
450 USD/月
6%
0
0
USD
USD
266
USD
USD
5
100%
19
52%
37%
1.48
0.82
USD
USD
5%
1:500