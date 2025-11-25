SignauxSections
Rudy Tanureja

Arbor Nova

Rudy Tanureja
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 450 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
6 (66.66%)
Perte trades:
3 (33.33%)
Meilleure transaction:
9.02 USD
Pire transaction:
-8.88 USD
Bénéfice brut:
30.38 USD (2 064 pips)
Perte brute:
-16.93 USD (902 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (19.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.23 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
22.76%
Charge de dépôt maximale:
11.93%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
5 (55.56%)
Courts trades:
4 (44.44%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
5.06 USD
Perte moyenne:
-5.64 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-14.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.56 USD
Maximal:
14.37 USD (5.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.39% (14.37 USD)
Par fonds propres:
4.00% (10.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 3
USDJPY 2
EURUSD 1
EURJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 0
USDJPY 3
EURUSD 9
EURJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD -9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -93
USDJPY 64
EURUSD 458
EURJPY 764
AUDCAD 112
NZDCAD -143
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.02 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +19.23 USD
Perte consécutive maximale: -14.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18
0.37 × 131
Exness-Real17
0.72 × 1731
Exness-Real16
0.85 × 805
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
VTMarkets-Live 8
2.50 × 2
Axi-US06-Live
3.50 × 2
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.40 × 15
FxPro.com-Real05
8.00 × 17
VantageInternational-Live 3
10.60 × 10
XMTrading-Real 12
12.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
12.32 × 38
VTMarkets-Live
15.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
24.50 × 2
This is live signal from Arbor Nova product.

Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.

Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.  

If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.

Aucun avis
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 08:25
Share of trading days is too low
2025.12.10 07:25
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.25 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arbor Nova
450 USD par mois
5%
0
0
USD
263
USD
3
100%
9
66%
23%
1.79
1.49
USD
5%
1:500
