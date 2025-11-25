SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Arbor Nova
Rudy Tanureja

Arbor Nova

Rudy Tanureja
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
9.02 USD
En kötü işlem:
-8.88 USD
Brüt kâr:
30.38 USD (2 064 pips)
Brüt zarar:
-16.93 USD (902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (19.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
22.76%
Maks. mevduat yükü:
11.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.37 USD (2)
Aylık büyüme:
5.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.56 USD
Maksimum:
14.37 USD (5.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.39% (14.37 USD)
Varlığa göre:
4.00% (10.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 3
USDJPY 2
EURUSD 1
EURJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 0
USDJPY 3
EURUSD 9
EURJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -93
USDJPY 64
EURUSD 458
EURJPY 764
AUDCAD 112
NZDCAD -143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.37 USD

Exness-Real18
0.37 × 131
Exness-Real17
0.72 × 1731
Exness-Real16
0.85 × 805
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
VTMarkets-Live 8
2.50 × 2
Axi-US06-Live
3.50 × 2
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.40 × 15
FxPro.com-Real05
8.00 × 17
VantageInternational-Live 3
10.60 × 10
XMTrading-Real 12
12.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
12.32 × 38
VTMarkets-Live
15.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
24.50 × 2
This is live signal from Arbor Nova product.

Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.

Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.  

If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.

2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 08:25
Share of trading days is too low
2025.12.10 07:25
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.25 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
