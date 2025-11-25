- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
9.02 USD
En kötü işlem:
-8.88 USD
Brüt kâr:
30.38 USD (2 064 pips)
Brüt zarar:
-16.93 USD (902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (19.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
22.76%
Maks. mevduat yükü:
11.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.37 USD (2)
Aylık büyüme:
5.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.56 USD
Maksimum:
14.37 USD (5.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.39% (14.37 USD)
Varlığa göre:
4.00% (10.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|0
|USDJPY
|3
|EURUSD
|9
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|64
|EURUSD
|458
|EURJPY
|764
|AUDCAD
|112
|NZDCAD
|-143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real18
|0.37 × 131
|
Exness-Real17
|0.72 × 1731
|
Exness-Real16
|0.85 × 805
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 13
|
VTMarkets-Live 8
|2.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.40 × 15
|
FxPro.com-Real05
|8.00 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|10.60 × 10
|
XMTrading-Real 12
|12.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|12.32 × 38
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|24.50 × 2
This is live signal from Arbor Nova product.
Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.
Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.
If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 450 USD
5%
0
0
USD
USD
263
USD
USD
3
100%
9
66%
23%
1.79
1.49
USD
USD
5%
1:500