SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Arbor Nova
Rudy Tanureja

Arbor Nova

Rudy Tanureja
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
9.02 USD
Worst Trade:
-2.56 USD
Profitto lordo:
9.02 USD (458 pips)
Perdita lorda:
-2.56 USD (389 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
3.23 USD
Profitto medio:
9.02 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (1)
Crescita mensile:
2.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.56 USD
Massimale:
2.56 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -3
EURUSD 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -389
EURUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.19 × 47
Exness-Real17
0.57 × 920
Exness-Real16
3.40 × 25
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.20 × 5
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is live signal from Arbor Nova product.
Non ci sono recensioni
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.25 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati