- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
9.02 USD
Worst Trade:
-2.56 USD
Profitto lordo:
9.02 USD (458 pips)
Perdita lorda:
-2.56 USD (389 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
3.23 USD
Profitto medio:
9.02 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (1)
Crescita mensile:
2.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.56 USD
Massimale:
2.56 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-389
|EURUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.19 × 47
|
Exness-Real17
|0.57 × 920
|
Exness-Real16
|3.40 × 25
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.20 × 5
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
This is live signal from Arbor Nova product.
Non ci sono recensioni