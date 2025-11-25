СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Arbor Nova
Rudy Tanureja

Arbor Nova

Rudy Tanureja
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 450 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
10 (52.63%)
Убыточных трейдов:
9 (47.37%)
Лучший трейд:
9.02 USD
Худший трейд:
-8.88 USD
Общая прибыль:
47.97 USD (4 419 pips)
Общий убыток:
-32.34 USD (2 964 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (19.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.23 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
36.84%
Макс. загрузка депозита:
11.93%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
9 (47.37%)
Коротких трейдов:
10 (52.63%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
4.80 USD
Средний убыток:
-3.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.37 USD (2)
Прирост в месяц:
6.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.56 USD
Максимальная:
14.37 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.39% (14.37 USD)
По эквити:
4.00% (10.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 5
USDJPY 3
EURJPY 3
GBPJPY 2
EURUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
GBPCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 4
USDJPY 1
EURJPY 7
GBPJPY 0
EURUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD -9
CADJPY -4
GBPCHF 4
AUDNZD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 412
USDJPY -285
EURJPY 1.2K
GBPJPY 67
EURUSD 458
AUDCAD 112
NZDCAD -143
CADJPY -549
GBPCHF 346
AUDNZD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.02 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.23 USD
Макс. убыток в серии: -8.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.35 × 234
Exness-Real17
0.67 × 2719
Exness-Real16
0.99 × 840
VTMarkets-Live 8
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
1.83 × 18
Axi-US06-Live
2.33 × 3
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.77 × 43
VTMarkets-Live
8.00 × 8
VantageInternational-Live 3
10.95 × 22
FxPro.com-Real05
11.43 × 23
RoboForex-ProCent-5
12.32 × 38
XMTrading-Real 12
13.25 × 4
UltimaMarkets-Live 2
23.00 × 3
This is live signal from Arbor Nova product.

Current set is for 2 trades with Risk Percentage 2% per trade and Max Pair is 2 pairs.

Risk is not fixed on EA, variance +/- 30% of risk percentage applied subject to quality of trades.  

If you see there has been 2 weeks with no trade because there is time conflicting between session that leave a very small window for EA to take the trade. It has been fixed.

update on Signal :

22.12.2025  Adding one more pair. Max Pair becomes 3 pairs.

Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 08:25
Share of trading days is too low
2025.12.10 07:25
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.25 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Arbor Nova
450 USD в месяц
6%
0
0
USD
266
USD
5
100%
19
52%
37%
1.48
0.82
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.