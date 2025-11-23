信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
可靠性
7
0 / 0 USD
增长自 2025 57%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
288
盈利交易:
176 (61.11%)
亏损交易:
112 (38.89%)
最好交易:
26.02 USD
最差交易:
-22.77 USD
毛利:
532.36 USD (51 621 pips)
毛利亏损:
-348.29 USD (31 645 pips)
最大连续赢利:
11 (15.69 USD)
最大连续盈利:
47.31 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
55.73%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
66
平均持有时间:
4 天
采收率:
3.25
长期交易:
188 (65.28%)
短期交易:
100 (34.72%)
利润因子:
1.53
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-3.11 USD
最大连续失误:
14 (-26.52 USD)
最大连续亏损:
-56.65 USD (6)
每月增长:
28.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
56.65 USD (28.52%)
相对跌幅:
结余:
10.98% (56.65 USD)
净值:
64.14% (284.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 67
USDCHF 64
EURUSD 57
GBPUSD 20
USDCAD 15
AUDUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDJPY 6
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
NZDCAD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 63
USDCHF 47
EURUSD -21
GBPUSD 39
USDCAD -28
AUDUSD 10
NZDUSD 12
AUDCHF 8
USDJPY 18
CADCHF 1
AUDCAD 1
GBPCAD 4
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURGBP 5
NZDCAD 2
GBPJPY 9
CHFJPY 0
AUDNZD 6
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
CADJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.7K
USDCHF 7.8K
EURUSD -2.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD -3.9K
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 691
USDJPY 2.4K
CADCHF 109
AUDCAD 157
GBPCAD 618
EURJPY 444
AUDJPY 38
EURGBP 400
NZDCAD 259
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 44
AUDNZD 991
GBPAUD 30
XAGUSD 60
EURCAD -62
CADJPY 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.02 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +15.69 USD
最大连续亏损: -26.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
TTCM-Live
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 70
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
Pepperstone-Demo01
0.31 × 1605
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
UniverseWheel-Live
0.35 × 86
ICMarkets-Live18
0.37 × 1363
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
476 更多...
There is only robot trading, no manual trades are used. It is better for you, if you have at least 1000$ on your account to subscribe.


没有评论
