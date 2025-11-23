- Crescita
Trade:
28
Profit Trade:
18 (64.28%)
Loss Trade:
10 (35.71%)
Best Trade:
5.21 USD
Worst Trade:
-6.28 USD
Profitto lordo:
35.46 USD (3 180 pips)
Perdita lorda:
-20.11 USD (1 403 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
8 (28.57%)
Short Trade:
20 (71.43%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.28 USD (1)
Crescita mensile:
4.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.44 USD (37.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (0.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|3
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|12
|USDCHF
|-4
|AUDCHF
|6
|XAUUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|-248
|AUDCHF
|521
|XAUUSD
|-34
|AUDUSD
|68
|GBPUSD
|157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 8
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 9
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.16 × 25
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
UniverseWheel-Live
|0.23 × 30
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1257
|
SFM-Live
|0.28 × 123
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|0.29 × 31
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 278
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 233
There is only robot trading, no manual trades are used.
