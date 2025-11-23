- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
18 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
En iyi işlem:
5.21 USD
En kötü işlem:
-6.28 USD
Brüt kâr:
35.46 USD (3 180 pips)
Brüt zarar:
-20.11 USD (1 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
8 (28.57%)
Satış işlemleri:
20 (71.43%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.28 USD (1)
Aylık büyüme:
4.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.44 USD (37.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.25% (0.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|3
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|12
|USDCHF
|-4
|AUDCHF
|6
|XAUUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|-248
|AUDCHF
|521
|XAUUSD
|-34
|AUDUSD
|68
|GBPUSD
|157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 8
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 9
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.16 × 25
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
UniverseWheel-Live
|0.23 × 30
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1257
|
SFM-Live
|0.28 × 123
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|0.29 × 31
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 278
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 233
There is only robot trading, no manual trades are used.
