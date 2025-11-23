SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
18 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
En iyi işlem:
5.21 USD
En kötü işlem:
-6.28 USD
Brüt kâr:
35.46 USD (3 180 pips)
Brüt zarar:
-20.11 USD (1 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
8 (28.57%)
Satış işlemleri:
20 (71.43%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.28 USD (1)
Aylık büyüme:
4.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.44 USD (37.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.25% (0.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 11
USDCHF 9
AUDCHF 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 12
USDCHF -4
AUDCHF 6
XAUUSD -3
AUDUSD 1
GBPUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.3K
USDCHF -248
AUDCHF 521
XAUUSD -34
AUDUSD 68
GBPUSD 157
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 7
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
LMAX-DemoUK
0.00 × 9
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.16 × 25
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
UniverseWheel-Live
0.23 × 30
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1257
SFM-Live
0.28 × 123
Axiory-Live
0.29 × 31
FusionMarkets-Live 2
0.29 × 31
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.33 × 278
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
Tickmill-Live08
0.38 × 233
There is only robot trading, no manual trades are used.
İnceleme yok
2025.11.23 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
