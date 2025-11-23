- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
288
利益トレード:
176 (61.11%)
損失トレード:
112 (38.89%)
ベストトレード:
26.02 USD
最悪のトレード:
-22.77 USD
総利益:
532.36 USD (51 621 pips)
総損失:
-348.29 USD (31 645 pips)
最大連続の勝ち:
11 (15.69 USD)
最大連続利益:
47.31 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
55.73%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
3.25
長いトレード:
188 (65.28%)
短いトレード:
100 (34.72%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
3.02 USD
平均損失:
-3.11 USD
最大連続の負け:
14 (-26.52 USD)
最大連続損失:
-56.65 USD (6)
月間成長:
28.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
56.65 USD (28.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.98% (56.65 USD)
エクイティによる:
64.14% (284.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|USDCHF
|64
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|20
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|7
|USDJPY
|6
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|CADJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|63
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-21
|GBPUSD
|39
|USDCAD
|-28
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|12
|AUDCHF
|8
|USDJPY
|18
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|NZDCAD
|2
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|3
|EURCAD
|0
|CADJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.7K
|USDCHF
|7.8K
|EURUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|-3.9K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCHF
|691
|USDJPY
|2.4K
|CADCHF
|109
|AUDCAD
|157
|GBPCAD
|618
|EURJPY
|444
|AUDJPY
|38
|EURGBP
|400
|NZDCAD
|259
|GBPJPY
|1.3K
|CHFJPY
|44
|AUDNZD
|991
|GBPAUD
|30
|XAGUSD
|60
|EURCAD
|-62
|CADJPY
|397
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.02 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +15.69 USD
最大連続損失: -26.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 70
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
Pepperstone-Demo01
|0.31 × 1605
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
UniverseWheel-Live
|0.35 × 86
|
ICMarkets-Live18
|0.37 × 1363
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
There is only robot trading, no manual trades are used. It is better for you, if you have at least 1000$ on your account to subscribe.
