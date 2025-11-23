シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 57%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
288
利益トレード:
176 (61.11%)
損失トレード:
112 (38.89%)
ベストトレード:
26.02 USD
最悪のトレード:
-22.77 USD
総利益:
532.36 USD (51 621 pips)
総損失:
-348.29 USD (31 645 pips)
最大連続の勝ち:
11 (15.69 USD)
最大連続利益:
47.31 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
55.73%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
3.25
長いトレード:
188 (65.28%)
短いトレード:
100 (34.72%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
3.02 USD
平均損失:
-3.11 USD
最大連続の負け:
14 (-26.52 USD)
最大連続損失:
-56.65 USD (6)
月間成長:
28.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
56.65 USD (28.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.98% (56.65 USD)
エクイティによる:
64.14% (284.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 67
USDCHF 64
EURUSD 57
GBPUSD 20
USDCAD 15
AUDUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDJPY 6
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
NZDCAD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 63
USDCHF 47
EURUSD -21
GBPUSD 39
USDCAD -28
AUDUSD 10
NZDUSD 12
AUDCHF 8
USDJPY 18
CADCHF 1
AUDCAD 1
GBPCAD 4
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURGBP 5
NZDCAD 2
GBPJPY 9
CHFJPY 0
AUDNZD 6
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
CADJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.7K
USDCHF 7.8K
EURUSD -2.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD -3.9K
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 691
USDJPY 2.4K
CADCHF 109
AUDCAD 157
GBPCAD 618
EURJPY 444
AUDJPY 38
EURGBP 400
NZDCAD 259
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 44
AUDNZD 991
GBPAUD 30
XAGUSD 60
EURCAD -62
CADJPY 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.02 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +15.69 USD
最大連続損失: -26.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
TTCM-Live
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 70
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
Pepperstone-Demo01
0.31 × 1605
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
UniverseWheel-Live
0.35 × 86
ICMarkets-Live18
0.37 × 1363
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
There is only robot trading, no manual trades are used. It is better for you, if you have at least 1000$ on your account to subscribe.


2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
