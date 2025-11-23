SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 57%
RoboForex-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
288
Gewinntrades:
176 (61.11%)
Verlusttrades:
112 (38.89%)
Bester Trade:
26.02 USD
Schlechtester Trade:
-22.77 USD
Bruttoprofit:
532.36 USD (51 621 pips)
Bruttoverlust:
-348.29 USD (31 645 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (15.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.31 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
55.73%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
3.25
Long-Positionen:
188 (65.28%)
Short-Positionen:
100 (34.72%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-26.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-56.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
28.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
56.65 USD (28.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.98% (56.65 USD)
Kapital:
64.14% (284.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 67
USDCHF 64
EURUSD 57
GBPUSD 20
USDCAD 15
AUDUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDJPY 6
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
NZDCAD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 63
USDCHF 47
EURUSD -21
GBPUSD 39
USDCAD -28
AUDUSD 10
NZDUSD 12
AUDCHF 8
USDJPY 18
CADCHF 1
AUDCAD 1
GBPCAD 4
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURGBP 5
NZDCAD 2
GBPJPY 9
CHFJPY 0
AUDNZD 6
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
CADJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
USDCHF 7.8K
EURUSD -2.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD -3.9K
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 691
USDJPY 2.4K
CADCHF 109
AUDCAD 157
GBPCAD 618
EURJPY 444
AUDJPY 38
EURGBP 400
NZDCAD 259
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 44
AUDNZD 991
GBPAUD 30
XAGUSD 60
EURCAD -62
CADJPY 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.02 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
TTCM-Live
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 70
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
Pepperstone-Demo01
0.31 × 1605
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
UniverseWheel-Live
0.35 × 86
ICMarkets-Live18
0.37 × 1363
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
noch 476 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

There is only robot trading, no manual trades are used. It is better for you, if you have at least 1000$ on your account to subscribe.


Keine Bewertungen
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen