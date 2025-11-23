SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 57%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
288
Transacciones Rentables:
176 (61.11%)
Transacciones Irrentables:
112 (38.89%)
Mejor transacción:
26.02 USD
Peor transacción:
-22.77 USD
Beneficio Bruto:
532.36 USD (51 621 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.29 USD (31 645 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (15.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
55.73%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
3.25
Transacciones Largas:
188 (65.28%)
Transacciones Cortas:
100 (34.72%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
3.02 USD
Pérdidas medias:
-3.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-26.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.65 USD (6)
Crecimiento al mes:
28.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
56.65 USD (28.52%)
Reducción relativa:
De balance:
10.98% (56.65 USD)
De fondos:
64.14% (284.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 67
USDCHF 64
EURUSD 57
GBPUSD 20
USDCAD 15
AUDUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDJPY 6
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
NZDCAD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 63
USDCHF 47
EURUSD -21
GBPUSD 39
USDCAD -28
AUDUSD 10
NZDUSD 12
AUDCHF 8
USDJPY 18
CADCHF 1
AUDCAD 1
GBPCAD 4
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURGBP 5
NZDCAD 2
GBPJPY 9
CHFJPY 0
AUDNZD 6
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
CADJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.7K
USDCHF 7.8K
EURUSD -2.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD -3.9K
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 691
USDJPY 2.4K
CADCHF 109
AUDCAD 157
GBPCAD 618
EURJPY 444
AUDJPY 38
EURGBP 400
NZDCAD 259
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 44
AUDNZD 991
GBPAUD 30
XAGUSD 60
EURCAD -62
CADJPY 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.02 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +15.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
TTCM-Live
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 70
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
Pepperstone-Demo01
0.31 × 1605
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
UniverseWheel-Live
0.35 × 86
ICMarkets-Live18
0.37 × 1363
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
otros 476...
There is only robot trading, no manual trades are used. It is better for you, if you have at least 1000$ on your account to subscribe.


No hay comentarios
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
