Сигналы / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 57%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
288
Прибыльных трейдов:
176 (61.11%)
Убыточных трейдов:
112 (38.89%)
Лучший трейд:
26.02 USD
Худший трейд:
-22.77 USD
Общая прибыль:
532.36 USD (51 621 pips)
Общий убыток:
-348.29 USD (31 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (15.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
55.73%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
188 (65.28%)
Коротких трейдов:
100 (34.72%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-3.11 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-26.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.65 USD (6)
Прирост в месяц:
28.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
56.65 USD (28.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (56.65 USD)
По эквити:
64.14% (284.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
USDCHF 64
EURUSD 57
GBPUSD 20
USDCAD 15
AUDUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDJPY 6
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
NZDCAD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 63
USDCHF 47
EURUSD -21
GBPUSD 39
USDCAD -28
AUDUSD 10
NZDUSD 12
AUDCHF 8
USDJPY 18
CADCHF 1
AUDCAD 1
GBPCAD 4
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURGBP 5
NZDCAD 2
GBPJPY 9
CHFJPY 0
AUDNZD 6
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
CADJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.7K
USDCHF 7.8K
EURUSD -2.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD -3.9K
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 691
USDJPY 2.4K
CADCHF 109
AUDCAD 157
GBPCAD 618
EURJPY 444
AUDJPY 38
EURGBP 400
NZDCAD 259
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 44
AUDNZD 991
GBPAUD 30
XAGUSD 60
EURCAD -62
CADJPY 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.02 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15.69 USD
Макс. убыток в серии: -26.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
TTCM-Live
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 70
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
Pepperstone-Demo01
0.31 × 1605
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
UniverseWheel-Live
0.35 × 86
ICMarkets-Live18
0.37 × 1363
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
еще 476...
There is only robot trading, no manual trades are used. It is better for you, if you have at least 1000$ on your account to subscribe.


Нет отзывов
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
