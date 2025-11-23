Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24 0.00 × 7 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 ICMarkets-Live24 0.00 × 8 LMAX-DemoUK 0.00 × 9 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 Exness-Real3 0.16 × 25 JustForex-Live 0.18 × 82 RoboForexDE-ECN 0.20 × 60 UniverseWheel-Live 0.23 × 30 EightcapLtd-Real2 0.25 × 72 IronFXBM-Real4 0.25 × 147 Pepperstone-Demo01 0.26 × 1257 SFM-Live 0.28 × 123 Axiory-Live 0.29 × 31 FusionMarkets-Live 2 0.29 × 31 Exness-Real18 0.31 × 16 Just2Trade-Real2 0.33 × 384 RoboForexEU-ECN 0.33 × 278 ICMarkets-Live08 0.38 × 1341 ICMarkets-Live17 0.38 × 37 Tickmill-Live08 0.38 × 233 423 plus...