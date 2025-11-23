SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trust this growth
Matvei Kiselev

Trust this growth

Matvei Kiselev
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
18 (64.28%)
Perte trades:
10 (35.71%)
Meilleure transaction:
5.21 USD
Pire transaction:
-6.28 USD
Bénéfice brut:
35.46 USD (3 180 pips)
Perte brute:
-20.11 USD (1 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (8.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.56%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
8 (28.57%)
Courts trades:
20 (71.43%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-2.01 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8.44 USD (37.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.25% (0.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 11
USDCHF 9
AUDCHF 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 12
USDCHF -4
AUDCHF 6
XAUUSD -3
AUDUSD 1
GBPUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.3K
USDCHF -248
AUDCHF 521
XAUUSD -34
AUDUSD 68
GBPUSD 157
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.21 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +8.75 USD
Perte consécutive maximale: -4.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 7
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
LMAX-DemoUK
0.00 × 9
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.16 × 25
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
UniverseWheel-Live
0.23 × 30
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1257
SFM-Live
0.28 × 123
Axiory-Live
0.29 × 31
FusionMarkets-Live 2
0.29 × 31
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.33 × 278
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
Tickmill-Live08
0.38 × 233
423 plus...
There is only robot trading, no manual trades are used.
Aucun avis
2025.11.23 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
