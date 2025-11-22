- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
287
盈利交易:
172 (59.93%)
亏损交易:
115 (40.07%)
最好交易:
61.73 EUR
最差交易:
-102.83 EUR
毛利:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
毛利亏损:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
最大连续赢利:
14 (249.79 EUR)
最大连续盈利:
262.80 EUR (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
13.54%
最大入金加载:
96.02%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.20
长期交易:
203 (70.73%)
短期交易:
84 (29.27%)
利润因子:
1.36
预期回报:
1.77 EUR
平均利润:
11.12 EUR
平均损失:
-12.23 EUR
最大连续失误:
14 (-289.38 EUR)
最大连续亏损:
-289.38 EUR (14)
每月增长:
4.75%
年度预测:
57.59%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
201.52 EUR
最大值:
421.29 EUR (4.12%)
相对跌幅:
结余:
4.12% (421.29 EUR)
净值:
0.78% (77.77 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|US30.cash
|23
|GBPJPY
|6
|US100.cash
|5
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|3
|GER40.cash
|2
|US500.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|642
|US30.cash
|-19
|GBPJPY
|-5
|US100.cash
|25
|BTCUSD
|-16
|EURUSD
|-1
|GER40.cash
|-81
|US500.cash
|33
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|53K
|US30.cash
|35K
|GBPJPY
|-374
|US100.cash
|-920
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-34
|GER40.cash
|261
|US500.cash
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.73 EUR
最差交易: -103 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +249.79 EUR
最大连续亏损: -289.38 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
14
88%
287
59%
14%
1.36
1.77
EUR
EUR
4%
1:30