Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
60 (55.55%)
Perte trades:
48 (44.44%)
Meilleure transaction:
61.73 EUR
Pire transaction:
-102.83 EUR
Bénéfice brut:
963.38 EUR (147 417 pips)
Perte brute:
-941.70 EUR (191 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (152.90 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
262.80 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
75 (69.44%)
Courts trades:
33 (30.56%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.20 EUR
Bénéfice moyen:
16.06 EUR
Perte moyenne:
-19.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-289.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-289.38 EUR (14)
Croissance mensuelle:
0.39%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
201.52 EUR
Maximal:
421.29 EUR (4.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 93
US30.cash 5
US100.cash 3
BTCUSD 3
GER40.cash 2
GBPJPY 1
US500.cash 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 156
US30.cash -39
US100.cash -36
BTCUSD -16
GER40.cash -81
GBPJPY 7
US500.cash 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
US30.cash 281
US100.cash -4K
BTCUSD -56K
GER40.cash 261
GBPJPY 20
US500.cash 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.73 EUR
Pire transaction: -103 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +152.90 EUR
Perte consécutive maximale: -289.38 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
