Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
172 (59.93%)
Убыточных трейдов:
115 (40.07%)
Лучший трейд:
61.73 EUR
Худший трейд:
-102.83 EUR
Общая прибыль:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
Общий убыток:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (249.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
262.80 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.54%
Макс. загрузка депозита:
96.02%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
203 (70.73%)
Коротких трейдов:
84 (29.27%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.77 EUR
Средняя прибыль:
11.12 EUR
Средний убыток:
-12.23 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-289.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-289.38 EUR (14)
Прирост в месяц:
4.75%
Годовой прогноз:
57.59%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.52 EUR
Максимальная:
421.29 EUR (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (421.29 EUR)
По эквити:
0.78% (77.77 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 244
US30.cash 23
GBPJPY 6
US100.cash 5
BTCUSD 3
EURUSD 3
GER40.cash 2
US500.cash 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 642
US30.cash -19
GBPJPY -5
US100.cash 25
BTCUSD -16
EURUSD -1
GER40.cash -81
US500.cash 33
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 53K
US30.cash 35K
GBPJPY -374
US100.cash -920
BTCUSD -56K
EURUSD -34
GER40.cash 261
US500.cash 674
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.73 EUR
Худший трейд: -103 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +249.79 EUR
Макс. убыток в серии: -289.38 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.