Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
172 (59.93%)
Убыточных трейдов:
115 (40.07%)
Лучший трейд:
61.73 EUR
Худший трейд:
-102.83 EUR
Общая прибыль:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
Общий убыток:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (249.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
262.80 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.54%
Макс. загрузка депозита:
96.02%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
203 (70.73%)
Коротких трейдов:
84 (29.27%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.77 EUR
Средняя прибыль:
11.12 EUR
Средний убыток:
-12.23 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-289.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-289.38 EUR (14)
Прирост в месяц:
4.75%
Годовой прогноз:
57.59%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.52 EUR
Максимальная:
421.29 EUR (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (421.29 EUR)
По эквити:
0.78% (77.77 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|US30.cash
|23
|GBPJPY
|6
|US100.cash
|5
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|3
|GER40.cash
|2
|US500.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|642
|US30.cash
|-19
|GBPJPY
|-5
|US100.cash
|25
|BTCUSD
|-16
|EURUSD
|-1
|GER40.cash
|-81
|US500.cash
|33
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|53K
|US30.cash
|35K
|GBPJPY
|-374
|US100.cash
|-920
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-34
|GER40.cash
|261
|US500.cash
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +61.73 EUR
Худший трейд: -103 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +249.79 EUR
Макс. убыток в серии: -289.38 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
14
88%
287
59%
14%
1.36
1.77
EUR
EUR
4%
1:30