Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
FTMO-Server3
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
172 (59.93%)
Negociações com perda:
115 (40.07%)
Melhor negociação:
61.73 EUR
Pior negociação:
-102.83 EUR
Lucro bruto:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
Perda bruta:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (249.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
262.80 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
13.54%
Depósito máximo carregado:
96.02%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
203 (70.73%)
Negociações curtas:
84 (29.27%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
1.77 EUR
Lucro médio:
11.12 EUR
Perda média:
-12.23 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-289.38 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-289.38 EUR (14)
Crescimento mensal:
4.75%
Previsão anual:
57.59%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
201.52 EUR
Máximo:
421.29 EUR (4.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.12% (421.29 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.78% (77.77 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 244
US30.cash 23
GBPJPY 6
US100.cash 5
BTCUSD 3
EURUSD 3
GER40.cash 2
US500.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 642
US30.cash -19
GBPJPY -5
US100.cash 25
BTCUSD -16
EURUSD -1
GER40.cash -81
US500.cash 33
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 53K
US30.cash 35K
GBPJPY -374
US100.cash -920
BTCUSD -56K
EURUSD -34
GER40.cash 261
US500.cash 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.73 EUR
Pior negociação: -103 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +249.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -289.38 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
