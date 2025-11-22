- Crescimento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
172 (59.93%)
Negociações com perda:
115 (40.07%)
Melhor negociação:
61.73 EUR
Pior negociação:
-102.83 EUR
Lucro bruto:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
Perda bruta:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (249.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
262.80 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
13.54%
Depósito máximo carregado:
96.02%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
203 (70.73%)
Negociações curtas:
84 (29.27%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
1.77 EUR
Lucro médio:
11.12 EUR
Perda média:
-12.23 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-289.38 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-289.38 EUR (14)
Crescimento mensal:
4.75%
Previsão anual:
57.59%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
201.52 EUR
Máximo:
421.29 EUR (4.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.12% (421.29 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.78% (77.77 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|US30.cash
|23
|GBPJPY
|6
|US100.cash
|5
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|3
|GER40.cash
|2
|US500.cash
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|642
|US30.cash
|-19
|GBPJPY
|-5
|US100.cash
|25
|BTCUSD
|-16
|EURUSD
|-1
|GER40.cash
|-81
|US500.cash
|33
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|53K
|US30.cash
|35K
|GBPJPY
|-374
|US100.cash
|-920
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-34
|GER40.cash
|261
|US500.cash
|674
Melhor negociação: +61.73 EUR
Pior negociação: -103 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +249.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -289.38 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
14
88%
287
59%
14%
1.36
1.77
EUR
EUR
4%
1:30