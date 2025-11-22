- Crescita
Trade:
108
Profit Trade:
60 (55.55%)
Loss Trade:
48 (44.44%)
Best Trade:
61.73 EUR
Worst Trade:
-102.83 EUR
Profitto lordo:
963.38 EUR (147 417 pips)
Perdita lorda:
-941.70 EUR (191 904 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (152.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
262.80 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
75 (69.44%)
Short Trade:
33 (30.56%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
16.06 EUR
Perdita media:
-19.62 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-289.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-289.38 EUR (14)
Crescita mensile:
0.39%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.52 EUR
Massimale:
421.29 EUR (4.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|US30.cash
|5
|US100.cash
|3
|BTCUSD
|3
|GER40.cash
|2
|GBPJPY
|1
|US500.cash
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|156
|US30.cash
|-39
|US100.cash
|-36
|BTCUSD
|-16
|GER40.cash
|-81
|GBPJPY
|7
|US500.cash
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|US30.cash
|281
|US100.cash
|-4K
|BTCUSD
|-56K
|GER40.cash
|261
|GBPJPY
|20
|US500.cash
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.73 EUR
Worst Trade: -103 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +152.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -289.38 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
