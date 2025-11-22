SegnaliSezioni
Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
60 (55.55%)
Loss Trade:
48 (44.44%)
Best Trade:
61.73 EUR
Worst Trade:
-102.83 EUR
Profitto lordo:
963.38 EUR (147 417 pips)
Perdita lorda:
-941.70 EUR (191 904 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (152.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
262.80 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
75 (69.44%)
Short Trade:
33 (30.56%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
16.06 EUR
Perdita media:
-19.62 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-289.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-289.38 EUR (14)
Crescita mensile:
0.39%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.52 EUR
Massimale:
421.29 EUR (4.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 93
US30.cash 5
US100.cash 3
BTCUSD 3
GER40.cash 2
GBPJPY 1
US500.cash 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 156
US30.cash -39
US100.cash -36
BTCUSD -16
GER40.cash -81
GBPJPY 7
US500.cash 33
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
US30.cash 281
US100.cash -4K
BTCUSD -56K
GER40.cash 261
GBPJPY 20
US500.cash 674
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.73 EUR
Worst Trade: -103 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +152.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -289.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
