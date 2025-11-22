SeñalesSecciones
Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
FTMO-Server3
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
287
Transacciones Rentables:
172 (59.93%)
Transacciones Irrentables:
115 (40.07%)
Mejor transacción:
61.73 EUR
Peor transacción:
-102.83 EUR
Beneficio Bruto:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (249.79 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
262.80 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
13.54%
Carga máxima del depósito:
96.02%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.20
Transacciones Largas:
203 (70.73%)
Transacciones Cortas:
84 (29.27%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
1.77 EUR
Beneficio medio:
11.12 EUR
Pérdidas medias:
-12.23 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-289.38 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.38 EUR (14)
Crecimiento al mes:
4.75%
Pronóstico anual:
57.59%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
201.52 EUR
Máxima:
421.29 EUR (4.12%)
Reducción relativa:
De balance:
4.12% (421.29 EUR)
De fondos:
0.78% (77.77 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 244
US30.cash 23
GBPJPY 6
US100.cash 5
BTCUSD 3
EURUSD 3
GER40.cash 2
US500.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 642
US30.cash -19
GBPJPY -5
US100.cash 25
BTCUSD -16
EURUSD -1
GER40.cash -81
US500.cash 33
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 53K
US30.cash 35K
GBPJPY -374
US100.cash -920
BTCUSD -56K
EURUSD -34
GER40.cash 261
US500.cash 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.73 EUR
Peor transacción: -103 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +249.79 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -289.38 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.24 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
