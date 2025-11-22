- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
60 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (44.44%)
En iyi işlem:
61.73 EUR
En kötü işlem:
-102.83 EUR
Brüt kâr:
963.38 EUR (147 417 pips)
Brüt zarar:
-941.70 EUR (191 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (152.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
262.80 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
75 (69.44%)
Satış işlemleri:
33 (30.56%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
16.06 EUR
Ortalama zarar:
-19.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-289.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-289.38 EUR (14)
Aylık büyüme:
0.39%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
201.52 EUR
Maksimum:
421.29 EUR (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|US30.cash
|5
|US100.cash
|3
|BTCUSD
|3
|GER40.cash
|2
|GBPJPY
|1
|US500.cash
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|156
|US30.cash
|-39
|US100.cash
|-36
|BTCUSD
|-16
|GER40.cash
|-81
|GBPJPY
|7
|US500.cash
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|US30.cash
|281
|US100.cash
|-4K
|BTCUSD
|-56K
|GER40.cash
|261
|GBPJPY
|20
|US500.cash
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.73 EUR
En kötü işlem: -103 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +152.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -289.38 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok