Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
60 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (44.44%)
En iyi işlem:
61.73 EUR
En kötü işlem:
-102.83 EUR
Brüt kâr:
963.38 EUR (147 417 pips)
Brüt zarar:
-941.70 EUR (191 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (152.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
262.80 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
75 (69.44%)
Satış işlemleri:
33 (30.56%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
16.06 EUR
Ortalama zarar:
-19.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-289.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-289.38 EUR (14)
Aylık büyüme:
0.39%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
201.52 EUR
Maksimum:
421.29 EUR (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 93
US30.cash 5
US100.cash 3
BTCUSD 3
GER40.cash 2
GBPJPY 1
US500.cash 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 156
US30.cash -39
US100.cash -36
BTCUSD -16
GER40.cash -81
GBPJPY 7
US500.cash 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
US30.cash 281
US100.cash -4K
BTCUSD -56K
GER40.cash 261
GBPJPY 20
US500.cash 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.73 EUR
En kötü işlem: -103 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +152.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -289.38 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
