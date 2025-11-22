シグナルセクション
Fremdkapital
Tom Bender

Fremdkapital

Tom Bender
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
FTMO-Server3
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
172 (59.93%)
損失トレード:
115 (40.07%)
ベストトレード:
61.73 EUR
最悪のトレード:
-102.83 EUR
総利益:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
総損失:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
最大連続の勝ち:
14 (249.79 EUR)
最大連続利益:
262.80 EUR (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
13.54%
最大入金額:
96.02%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
203 (70.73%)
短いトレード:
84 (29.27%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
1.77 EUR
平均利益:
11.12 EUR
平均損失:
-12.23 EUR
最大連続の負け:
14 (-289.38 EUR)
最大連続損失:
-289.38 EUR (14)
月間成長:
4.75%
年間予想:
57.59%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
201.52 EUR
最大の:
421.29 EUR (4.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.12% (421.29 EUR)
エクイティによる:
0.78% (77.77 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 244
US30.cash 23
GBPJPY 6
US100.cash 5
BTCUSD 3
EURUSD 3
GER40.cash 2
US500.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 642
US30.cash -19
GBPJPY -5
US100.cash 25
BTCUSD -16
EURUSD -1
GER40.cash -81
US500.cash 33
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 53K
US30.cash 35K
GBPJPY -374
US100.cash -920
BTCUSD -56K
EURUSD -34
GER40.cash 261
US500.cash 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +61.73 EUR
最悪のトレード: -103 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +249.79 EUR
最大連続損失: -289.38 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fremdkapital
30 USD/月
5%
0
0
USD
11K
EUR
14
88%
287
59%
14%
1.36
1.77
EUR
4%
1:30
コピー

