- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
172 (59.93%)
損失トレード:
115 (40.07%)
ベストトレード:
61.73 EUR
最悪のトレード:
-102.83 EUR
総利益:
1 913.21 EUR (260 166 pips)
総損失:
-1 406.24 EUR (229 504 pips)
最大連続の勝ち:
14 (249.79 EUR)
最大連続利益:
262.80 EUR (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
13.54%
最大入金額:
96.02%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
203 (70.73%)
短いトレード:
84 (29.27%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
1.77 EUR
平均利益:
11.12 EUR
平均損失:
-12.23 EUR
最大連続の負け:
14 (-289.38 EUR)
最大連続損失:
-289.38 EUR (14)
月間成長:
4.75%
年間予想:
57.59%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
201.52 EUR
最大の:
421.29 EUR (4.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.12% (421.29 EUR)
エクイティによる:
0.78% (77.77 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|US30.cash
|23
|GBPJPY
|6
|US100.cash
|5
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|3
|GER40.cash
|2
|US500.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|642
|US30.cash
|-19
|GBPJPY
|-5
|US100.cash
|25
|BTCUSD
|-16
|EURUSD
|-1
|GER40.cash
|-81
|US500.cash
|33
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|53K
|US30.cash
|35K
|GBPJPY
|-374
|US100.cash
|-920
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-34
|GER40.cash
|261
|US500.cash
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.73 EUR
最悪のトレード: -103 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +249.79 EUR
最大連続損失: -289.38 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
