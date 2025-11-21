- 成长
交易:
66
盈利交易:
41 (62.12%)
亏损交易:
25 (37.88%)
最好交易:
19.38 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
195.88 USD (9 962 pips)
毛利亏损:
-67.43 USD (5 980 pips)
最大连续赢利:
8 (24.90 USD)
最大连续盈利:
35.27 USD (4)
夏普比率:
0.37
交易活动:
72.88%
最大入金加载:
16.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.39
长期交易:
33 (50.00%)
短期交易:
33 (50.00%)
利润因子:
2.90
预期回报:
1.95 USD
平均利润:
4.78 USD
平均损失:
-2.70 USD
最大连续失误:
5 (-29.26 USD)
最大连续亏损:
-29.26 USD (5)
每月增长:
12.07%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.26 USD (2.60%)
相对跌幅:
结余:
2.60% (29.26 USD)
净值:
15.37% (168.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|51
|NZDCAD
|29
|NZDUSD
|36
|USDCAD
|13
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|638
|NZDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-1.4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.38 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +24.90 USD
最大连续亏损: -29.26 USD
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
