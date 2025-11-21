СигналыРазделы
TECHAURORA - FZCO

Aurora ApexVol

TECHAURORA - FZCO
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 13%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
41 (62.12%)
Убыточных трейдов:
25 (37.88%)
Лучший трейд:
19.38 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
195.88 USD (9 962 pips)
Общий убыток:
-67.43 USD (5 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (24.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
71.54%
Макс. загрузка депозита:
16.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.39
Длинных трейдов:
33 (50.00%)
Коротких трейдов:
33 (50.00%)
Профит фактор:
2.90
Мат. ожидание:
1.95 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-2.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-29.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.26 USD (5)
Прирост в месяц:
12.07%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.26 USD (2.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.60% (29.26 USD)
По эквити:
15.37% (168.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 19
NZDUSD 14
USDCAD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 51
NZDCAD 29
NZDUSD 36
USDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 638
NZDCAD 2.6K
NZDUSD 2.1K
USDCAD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.38 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.90 USD
Макс. убыток в серии: -29.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.

Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
