- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
41 (62.12%)
Убыточных трейдов:
25 (37.88%)
Лучший трейд:
19.38 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
195.88 USD (9 962 pips)
Общий убыток:
-67.43 USD (5 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (24.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
71.54%
Макс. загрузка депозита:
16.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.39
Длинных трейдов:
33 (50.00%)
Коротких трейдов:
33 (50.00%)
Профит фактор:
2.90
Мат. ожидание:
1.95 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-2.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-29.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.26 USD (5)
Прирост в месяц:
12.07%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.26 USD (2.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.60% (29.26 USD)
По эквити:
15.37% (168.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|51
|NZDCAD
|29
|NZDUSD
|36
|USDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|638
|NZDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.38 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.90 USD
Макс. убыток в серии: -29.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
