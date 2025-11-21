- Incremento
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
41 (62.12%)
Transacciones Irrentables:
25 (37.88%)
Mejor transacción:
19.38 USD
Peor transacción:
-8.56 USD
Beneficio Bruto:
195.88 USD (9 962 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.43 USD (5 980 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (24.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
73.89%
Carga máxima del depósito:
16.42%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.39
Transacciones Largas:
33 (50.00%)
Transacciones Cortas:
33 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.90
Beneficio Esperado:
1.95 USD
Beneficio medio:
4.78 USD
Pérdidas medias:
-2.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-29.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.26 USD (5)
Crecimiento al mes:
12.07%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
29.26 USD (2.60%)
Reducción relativa:
De balance:
2.60% (29.26 USD)
De fondos:
15.37% (168.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|51
|NZDCAD
|29
|NZDUSD
|36
|USDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|638
|NZDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.38 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +24.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
