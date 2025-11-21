- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
8.40 USD
Worst Trade:
-3.73 USD
Profitto lordo:
49.74 USD (3 534 pips)
Perdita lorda:
-4.86 USD (603 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (24.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.97
Long Trade:
20 (95.24%)
Short Trade:
1 (4.76%)
Fattore di profitto:
10.23
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-0.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.75 USD (2)
Crescita mensile:
4.47%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.75 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (3.75 USD)
Per equità:
0.16% (1.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|13
|NZDUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|20
|NZDUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.9K
|NZDUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.40 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
28%
21
76%
100%
10.23
2.14
USD
USD
0%
1:200