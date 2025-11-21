SignaleKategorien
TECHAURORA - FZCO

Aurora ApexVol

TECHAURORA - FZCO
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
46 (63.88%)
Verlusttrades:
26 (36.11%)
Bester Trade:
19.38 USD
Schlechtester Trade:
-8.56 USD
Bruttoprofit:
226.61 USD (11 011 pips)
Bruttoverlust:
-67.49 USD (5 992 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (24.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.27 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
73.89%
Max deposit load:
16.42%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.44
Long-Positionen:
33 (45.83%)
Short-Positionen:
39 (54.17%)
Profit-Faktor:
3.36
Mathematische Gewinnerwartung:
2.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-29.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.26 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.21%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
29.26 USD (2.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.60% (29.26 USD)
Kapital:
15.37% (168.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 25
NZDUSD 20
NZDCAD 19
USDCAD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 51
NZDUSD 67
NZDCAD 29
USDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 638
NZDUSD 3.2K
NZDCAD 2.6K
USDCAD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.38 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.

Keine Bewertungen
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
