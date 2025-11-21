- Wachstum
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
46 (63.88%)
Verlusttrades:
26 (36.11%)
Bester Trade:
19.38 USD
Schlechtester Trade:
-8.56 USD
Bruttoprofit:
226.61 USD (11 011 pips)
Bruttoverlust:
-67.49 USD (5 992 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (24.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.27 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
73.89%
Max deposit load:
16.42%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.44
Long-Positionen:
33 (45.83%)
Short-Positionen:
39 (54.17%)
Profit-Faktor:
3.36
Mathematische Gewinnerwartung:
2.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-29.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.26 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.21%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
29.26 USD (2.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.60% (29.26 USD)
Kapital:
15.37% (168.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDUSD
|20
|NZDCAD
|19
|USDCAD
|8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|51
|NZDUSD
|67
|NZDCAD
|29
|USDCAD
|13
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|638
|NZDUSD
|3.2K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|-1.4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.38 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
