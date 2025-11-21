- 자본
- 축소
트레이드:
72
이익 거래:
46 (63.88%)
손실 거래:
26 (36.11%)
최고의 거래:
19.38 USD
최악의 거래:
-8.56 USD
총 수익:
226.61 USD (11 011 pips)
총 손실:
-67.49 USD (5 992 pips)
연속 최대 이익:
8 (24.90 USD)
연속 최대 이익:
35.27 USD (4)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
73.89%
최대 입금량:
16.42%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.44
롱(주식매수):
33 (45.83%)
숏(주식차입매도):
39 (54.17%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-2.60 USD
연속 최대 손실:
5 (-29.26 USD)
연속 최대 손실:
-29.26 USD (5)
월별 성장률:
9.21%
Algo 트레이딩:
48%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
29.26 USD (2.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.60% (29.26 USD)
자본금별:
15.37% (168.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDUSD
|20
|NZDCAD
|19
|USDCAD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|51
|NZDUSD
|67
|NZDCAD
|29
|USDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|638
|NZDUSD
|3.2K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.38 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +24.90 USD
연속 최대 손실: -29.26 USD
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
16%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
8
48%
72
63%
74%
3.35
2.21
USD
USD
15%
1:200