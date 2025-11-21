SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Aurora ApexVol
TECHAURORA - FZCO

Aurora ApexVol

TECHAURORA - FZCO
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
41 (62.12%)
Negociações com perda:
25 (37.88%)
Melhor negociação:
19.38 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
195.88 USD (9 962 pips)
Perda bruta:
-67.43 USD (5 980 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (24.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
73.89%
Depósito máximo carregado:
16.42%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.39
Negociações longas:
33 (50.00%)
Negociações curtas:
33 (50.00%)
Fator de lucro:
2.90
Valor esperado:
1.95 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
-2.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-29.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.26 USD (5)
Crescimento mensal:
12.07%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
29.26 USD (2.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.60% (29.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.37% (168.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 19
NZDUSD 14
USDCAD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 51
NZDCAD 29
NZDUSD 36
USDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 638
NZDCAD 2.6K
NZDUSD 2.1K
USDCAD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.38 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +24.90 USD
Máxima perda consecutiva: -29.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.

2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
