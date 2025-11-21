- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
41 (62.12%)
Negociações com perda:
25 (37.88%)
Melhor negociação:
19.38 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
195.88 USD (9 962 pips)
Perda bruta:
-67.43 USD (5 980 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (24.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
73.89%
Depósito máximo carregado:
16.42%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.39
Negociações longas:
33 (50.00%)
Negociações curtas:
33 (50.00%)
Fator de lucro:
2.90
Valor esperado:
1.95 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
-2.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-29.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.26 USD (5)
Crescimento mensal:
12.07%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
29.26 USD (2.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.60% (29.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.37% (168.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|51
|NZDCAD
|29
|NZDUSD
|36
|USDCAD
|13
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|638
|NZDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-1.4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.38 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +24.90 USD
Máxima perda consecutiva: -29.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
