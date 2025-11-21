- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
41 (62.12%)
損失トレード:
25 (37.88%)
ベストトレード:
19.38 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
195.88 USD (9 962 pips)
総損失:
-67.43 USD (5 980 pips)
最大連続の勝ち:
8 (24.90 USD)
最大連続利益:
35.27 USD (4)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
73.89%
最大入金額:
16.42%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.39
長いトレード:
33 (50.00%)
短いトレード:
33 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.90
期待されたペイオフ:
1.95 USD
平均利益:
4.78 USD
平均損失:
-2.70 USD
最大連続の負け:
5 (-29.26 USD)
最大連続損失:
-29.26 USD (5)
月間成長:
12.07%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29.26 USD (2.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.60% (29.26 USD)
エクイティによる:
15.37% (168.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|51
|NZDCAD
|29
|NZDUSD
|36
|USDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|638
|NZDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.38 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +24.90 USD
最大連続損失: -29.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|2.00 × 3
This signal is powered by the ApexVol Grid EA for MetaTrader 5, a fully automated algorithm built on a volatility-filtered mean reversion grid system.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
56%
66
62%
74%
2.90
1.95
USD
USD
15%
1:200