- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
19 (35.18%)
亏损交易:
35 (64.81%)
最好交易:
124.20 USD
最差交易:
-63.54 USD
毛利:
1 044.51 USD (40 581 pips)
毛利亏损:
-1 362.74 USD (57 684 pips)
最大连续赢利:
8 (179.78 USD)
最大连续盈利:
237.22 USD (2)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
63.45%
最大入金加载:
6.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.75
长期交易:
33 (61.11%)
短期交易:
21 (38.89%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-5.89 USD
平均利润:
54.97 USD
平均损失:
-38.94 USD
最大连续失误:
7 (-308.59 USD)
最大连续亏损:
-308.59 USD (7)
每月增长:
-1.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
422.45 USD
最大值:
422.45 USD (14.08%)
相对跌幅:
结余:
14.08% (422.45 USD)
净值:
2.18% (61.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-302
|EURJPY
|-1
|AUDJPY
|-13
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.20 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +179.78 USD
最大连续亏损: -308.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
