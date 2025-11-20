СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Flat Investment
Rommy Wijaya

Flat Investment

Rommy Wijaya
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
19 (35.84%)
Убыточных трейдов:
34 (64.15%)
Лучший трейд:
124.20 USD
Худший трейд:
-63.54 USD
Общая прибыль:
1 044.51 USD (40 581 pips)
Общий убыток:
-1 302.14 USD (55 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (179.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
237.22 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
68.34%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
32 (60.38%)
Коротких трейдов:
21 (39.62%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-4.86 USD
Средняя прибыль:
54.97 USD
Средний убыток:
-38.30 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-308.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-308.59 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
422.45 USD
Максимальная:
422.45 USD (14.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.08% (422.45 USD)
По эквити:
2.18% (61.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
EURJPY 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -241
EURJPY -1
AUDJPY -13
NZDJPY 12
CADJPY -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -14K
EURJPY 0
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.20 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +179.78 USD
Макс. убыток в серии: -308.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BossaFX-Real
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 9
MBTrading-Live
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 4
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXOpen-Real1
0.00 × 7
LiqCon-Live2
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
еще 263...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 04:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Flat Investment
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
2.7K
USD
6
0%
53
35%
68%
0.80
-4.86
USD
14%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.