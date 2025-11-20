- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
19 (35.84%)
Убыточных трейдов:
34 (64.15%)
Лучший трейд:
124.20 USD
Худший трейд:
-63.54 USD
Общая прибыль:
1 044.51 USD (40 581 pips)
Общий убыток:
-1 302.14 USD (55 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (179.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
237.22 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
68.34%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
32 (60.38%)
Коротких трейдов:
21 (39.62%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-4.86 USD
Средняя прибыль:
54.97 USD
Средний убыток:
-38.30 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-308.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-308.59 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
422.45 USD
Максимальная:
422.45 USD (14.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.08% (422.45 USD)
По эквити:
2.18% (61.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-241
|EURJPY
|-1
|AUDJPY
|-13
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-14K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.20 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +179.78 USD
Макс. убыток в серии: -308.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
