SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Flat Investment
Rommy Wijaya

Flat Investment

Rommy Wijaya
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
20 (35.71%)
Verlusttrades:
36 (64.29%)
Bester Trade:
124.20 USD
Schlechtester Trade:
-63.54 USD
Bruttoprofit:
1 165.20 USD (44 624 pips)
Bruttoverlust:
-1 423.34 USD (59 684 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (179.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
237.22 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
62.22%
Max deposit load:
6.17%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
34 (60.71%)
Short-Positionen:
22 (39.29%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-308.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-308.59 USD (7)
Wachstum pro Monat :
6.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
422.45 USD
Maximaler:
422.45 USD (14.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.08% (422.45 USD)
Kapital:
2.18% (61.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 51
EURJPY 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -242
EURJPY -1
AUDJPY -13
NZDJPY 12
CADJPY -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
EURJPY 0
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +124.20 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -308.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BossaFX-Real
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 9
MBTrading-Live
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 4
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXOpen-Real1
0.00 × 7
LiqCon-Live2
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Keine Bewertungen
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 04:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Flat Investment
30 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
2.7K
USD
6
0%
56
35%
62%
0.81
-4.61
USD
14%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.