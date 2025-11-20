- Incremento
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
19 (34.54%)
Transacciones Irrentables:
36 (65.45%)
Mejor transacción:
124.20 USD
Peor transacción:
-63.54 USD
Beneficio Bruto:
1 044.51 USD (40 581 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 423.34 USD (59 684 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (179.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
237.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
62.22%
Carga máxima del depósito:
6.17%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.90
Transacciones Largas:
34 (61.82%)
Transacciones Cortas:
21 (38.18%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-6.89 USD
Beneficio medio:
54.97 USD
Pérdidas medias:
-39.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-308.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-308.59 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
422.45 USD
Máxima:
422.45 USD (14.08%)
Reducción relativa:
De balance:
14.08% (422.45 USD)
De fondos:
2.18% (61.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-362
|EURJPY
|-1
|AUDJPY
|-13
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +124.20 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +179.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -308.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
