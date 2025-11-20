- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
19 (34.54%)
Negociações com perda:
36 (65.45%)
Melhor negociação:
124.20 USD
Pior negociação:
-63.54 USD
Lucro bruto:
1 044.51 USD (40 581 pips)
Perda bruta:
-1 423.34 USD (59 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (179.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
237.22 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
62.22%
Depósito máximo carregado:
6.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
34 (61.82%)
Negociações curtas:
21 (38.18%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-6.89 USD
Lucro médio:
54.97 USD
Perda média:
-39.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-308.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-308.59 USD (7)
Crescimento mensal:
-0.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
422.45 USD
Máximo:
422.45 USD (14.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.08% (422.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.18% (61.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-362
|EURJPY
|-1
|AUDJPY
|-13
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +124.20 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +179.78 USD
Máxima perda consecutiva: -308.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
