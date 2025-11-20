- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
9 (45.00%)
Loss Trade:
11 (55.00%)
Best Trade:
59.04 USD
Worst Trade:
-62.35 USD
Profitto lordo:
183.06 USD (10 361 pips)
Perdita lorda:
-373.49 USD (16 106 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (179.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-9.52 USD
Profitto medio:
20.34 USD
Perdita media:
-33.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-215.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.97 USD (5)
Crescita mensile:
-6.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.75 USD
Massimale:
237.75 USD (7.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (3.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-190
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.04 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +179.78 USD
Massima perdita consecutiva: -215.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
