- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
20 (34.48%)
손실 거래:
38 (65.52%)
최고의 거래:
124.20 USD
최악의 거래:
-63.54 USD
총 수익:
1 165.20 USD (44 624 pips)
총 손실:
-1 544.54 USD (63 684 pips)
연속 최대 이익:
8 (179.78 USD)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
50.22%
최대 입금량:
6.17%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.90
롱(주식매수):
35 (60.34%)
숏(주식차입매도):
23 (39.66%)
수익 요인:
0.75
기대수익:
-6.54 USD
평균 이익:
58.26 USD
평균 손실:
-40.65 USD
연속 최대 손실:
7 (-308.59 USD)
연속 최대 손실:
-308.59 USD (7)
월별 성장률:
-1.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
422.45 USD
최대한의:
422.45 USD (14.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.08% (422.45 USD)
자본금별:
2.18% (61.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-363
|EURJPY
|-1
|AUDJPY
|-13
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|-14
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +124.20 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +179.78 USD
연속 최대 손실: -308.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 10
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
