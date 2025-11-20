- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
19 (34.54%)
損失トレード:
36 (65.45%)
ベストトレード:
124.20 USD
最悪のトレード:
-63.54 USD
総利益:
1 044.51 USD (40 581 pips)
総損失:
-1 423.34 USD (59 684 pips)
最大連続の勝ち:
8 (179.78 USD)
最大連続利益:
237.22 USD (2)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
62.22%
最大入金額:
6.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
34 (61.82%)
短いトレード:
21 (38.18%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-6.89 USD
平均利益:
54.97 USD
平均損失:
-39.54 USD
最大連続の負け:
7 (-308.59 USD)
最大連続損失:
-308.59 USD (7)
月間成長:
-0.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
422.45 USD
最大の:
422.45 USD (14.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.08% (422.45 USD)
エクイティによる:
2.18% (61.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-362
|EURJPY
|-1
|AUDJPY
|-13
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +124.20 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +179.78 USD
最大連続損失: -308.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
レビューなし
