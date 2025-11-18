- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
25 (35.21%)
亏损交易:
46 (64.79%)
最好交易:
2 261.22 USD
最差交易:
-39.23 USD
毛利:
2 636.44 USD (40 013 pips)
毛利亏损:
-366.18 USD (25 621 pips)
最大连续赢利:
4 (39.77 USD)
最大连续盈利:
2 263.72 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
51.38%
最大入金加载:
305.89%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 小时
采收率:
17.04
长期交易:
39 (54.93%)
短期交易:
32 (45.07%)
利润因子:
7.20
预期回报:
31.98 USD
平均利润:
105.46 USD
平均损失:
-7.96 USD
最大连续失误:
12 (-111.47 USD)
最大连续亏损:
-111.47 USD (12)
每月增长:
-63.88%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
34.60 USD
最大值:
133.21 USD (79.23%)
相对跌幅:
结余:
91.19% (90.57 USD)
净值:
48.36% (23.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NQ
|67
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NQ
|31
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NQ
|6.3K
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|189
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 261.22 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +39.77 USD
最大连续亏损: -111.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-30%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
7
90%
71
35%
51%
7.19
31.98
USD
USD
91%
1:500