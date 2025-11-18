- 成長
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
25 (35.21%)
損失トレード:
46 (64.79%)
ベストトレード:
2 261.22 USD
最悪のトレード:
-39.23 USD
総利益:
2 636.44 USD (40 013 pips)
総損失:
-366.18 USD (25 621 pips)
最大連続の勝ち:
4 (39.77 USD)
最大連続利益:
2 263.72 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
51.38%
最大入金額:
305.89%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
17.04
長いトレード:
39 (54.93%)
短いトレード:
32 (45.07%)
プロフィットファクター:
7.20
期待されたペイオフ:
31.98 USD
平均利益:
105.46 USD
平均損失:
-7.96 USD
最大連続の負け:
12 (-111.47 USD)
最大連続損失:
-111.47 USD (12)
月間成長:
-63.88%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.60 USD
最大の:
133.21 USD (79.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.19% (90.57 USD)
エクイティによる:
48.36% (23.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NQ
|67
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NQ
|31
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NQ
|6.3K
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|189
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 261.22 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +39.77 USD
最大連続損失: -111.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
