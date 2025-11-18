SegnaliSezioni
Rodrigo Silva

Evolution FX

Rodrigo Silva
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-11.91 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-12.61 USD (1 190 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
62.85%
Massimo carico di deposito:
43.23%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-12.61 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-12.61 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.91 USD (1)
Crescita mensile:
-17.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.61 USD
Massimale:
12.61 USD (18.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.63% (-0.00 USD)
Per equità:
13.02% (9.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ -12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ -1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -11.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.18 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
