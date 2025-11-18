- 자본
- 축소
트레이드:
83
이익 거래:
34 (40.96%)
손실 거래:
49 (59.04%)
최고의 거래:
2 261.22 USD
최악의 거래:
-77.40 USD
총 수익:
3 583.05 USD (46 154 pips)
총 손실:
-545.43 USD (26 798 pips)
연속 최대 이익:
9 (2 418.05 USD)
연속 최대 이익:
2 418.05 USD (9)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
49.25%
최대 입금량:
305.89%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
22.33
롱(주식매수):
46 (55.42%)
숏(주식차입매도):
37 (44.58%)
수익 요인:
6.57
기대수익:
36.60 USD
평균 이익:
105.38 USD
평균 손실:
-11.13 USD
연속 최대 손실:
12 (-111.47 USD)
연속 최대 손실:
-114.10 USD (2)
월별 성장률:
4.40%
연간 예측:
53.43%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.60 USD
최대한의:
136.05 USD (4.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.19% (90.57 USD)
자본금별:
48.36% (23.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NQ
|71
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NQ
|-85
|XAUUSD
|2.7K
|USDJPY
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NQ
|5.7K
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|918
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 261.22 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2 418.05 USD
연속 최대 손실: -111.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
