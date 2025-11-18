SinaisSeções
Rodrigo Silva

Evolution FX

Rodrigo Silva
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -30%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
25 (35.21%)
Negociações com perda:
46 (64.79%)
Melhor negociação:
2 261.22 USD
Pior negociação:
-39.23 USD
Lucro bruto:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Perda bruta:
-366.18 USD (25 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (39.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 263.72 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
51.38%
Depósito máximo carregado:
305.89%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
17.04
Negociações longas:
39 (54.93%)
Negociações curtas:
32 (45.07%)
Fator de lucro:
7.20
Valor esperado:
31.98 USD
Lucro médio:
105.46 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-111.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.47 USD (12)
Crescimento mensal:
-63.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.60 USD
Máximo:
133.21 USD (79.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.19% (90.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.36% (23.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NQ 67
XAUUSD 2
USDJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NQ 31
XAUUSD 2.2K
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NQ 6.3K
XAUUSD 7.9K
USDJPY 189
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 261.22 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +39.77 USD
Máxima perda consecutiva: -111.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
3.04 × 154
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 22:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 05:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 08:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
