- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
25 (35.21%)
Negociações com perda:
46 (64.79%)
Melhor negociação:
2 261.22 USD
Pior negociação:
-39.23 USD
Lucro bruto:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Perda bruta:
-366.18 USD (25 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (39.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 263.72 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
51.38%
Depósito máximo carregado:
305.89%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
17.04
Negociações longas:
39 (54.93%)
Negociações curtas:
32 (45.07%)
Fator de lucro:
7.20
Valor esperado:
31.98 USD
Lucro médio:
105.46 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-111.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.47 USD (12)
Crescimento mensal:
-63.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.60 USD
Máximo:
133.21 USD (79.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.19% (90.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.36% (23.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NQ
|67
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NQ
|31
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NQ
|6.3K
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|189
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 261.22 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +39.77 USD
Máxima perda consecutiva: -111.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-30%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
7
90%
71
35%
51%
7.19
31.98
USD
USD
91%
1:500