SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Evolution FX
Rodrigo Silva

Evolution FX

Rodrigo Silva
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -30%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
25 (35.21%)
Transacciones Irrentables:
46 (64.79%)
Mejor transacción:
2 261.22 USD
Peor transacción:
-39.23 USD
Beneficio Bruto:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Pérdidas Brutas:
-366.18 USD (25 621 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (39.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 263.72 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
51.38%
Carga máxima del depósito:
305.89%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
17.04
Transacciones Largas:
39 (54.93%)
Transacciones Cortas:
32 (45.07%)
Factor de Beneficio:
7.20
Beneficio Esperado:
31.98 USD
Beneficio medio:
105.46 USD
Pérdidas medias:
-7.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-111.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.47 USD (12)
Crecimiento al mes:
-63.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.60 USD
Máxima:
133.21 USD (79.23%)
Reducción relativa:
De balance:
91.19% (90.57 USD)
De fondos:
48.36% (23.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NQ 67
XAUUSD 2
USDJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NQ 31
XAUUSD 2.2K
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NQ 6.3K
XAUUSD 7.9K
USDJPY 189
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 261.22 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +39.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
3.04 × 154
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 22:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 05:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 08:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Evolution FX
30 USD al mes
-30%
0
0
USD
3.3K
USD
7
90%
71
35%
51%
7.19
31.98
USD
91%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.