Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
25 (35.21%)
Transacciones Irrentables:
46 (64.79%)
Mejor transacción:
2 261.22 USD
Peor transacción:
-39.23 USD
Beneficio Bruto:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Pérdidas Brutas:
-366.18 USD (25 621 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (39.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 263.72 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
51.38%
Carga máxima del depósito:
305.89%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
17.04
Transacciones Largas:
39 (54.93%)
Transacciones Cortas:
32 (45.07%)
Factor de Beneficio:
7.20
Beneficio Esperado:
31.98 USD
Beneficio medio:
105.46 USD
Pérdidas medias:
-7.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-111.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.47 USD (12)
Crecimiento al mes:
-63.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.60 USD
Máxima:
133.21 USD (79.23%)
Reducción relativa:
De balance:
91.19% (90.57 USD)
De fondos:
48.36% (23.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NQ
|67
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NQ
|31
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NQ
|6.3K
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|189
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +2 261.22 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +39.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
