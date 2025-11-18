СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Evolution FX
Rodrigo Silva

Evolution FX

Rodrigo Silva
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -30%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
25 (35.21%)
Убыточных трейдов:
46 (64.79%)
Лучший трейд:
2 261.22 USD
Худший трейд:
-39.23 USD
Общая прибыль:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Общий убыток:
-366.18 USD (25 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (39.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 263.72 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
51.38%
Макс. загрузка депозита:
305.89%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
17.04
Длинных трейдов:
39 (54.93%)
Коротких трейдов:
32 (45.07%)
Профит фактор:
7.20
Мат. ожидание:
31.98 USD
Средняя прибыль:
105.46 USD
Средний убыток:
-7.96 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-111.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.47 USD (12)
Прирост в месяц:
-63.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.60 USD
Максимальная:
133.21 USD (79.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.19% (90.57 USD)
По эквити:
48.36% (23.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NQ 67
XAUUSD 2
USDJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NQ 31
XAUUSD 2.2K
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NQ 6.3K
XAUUSD 7.9K
USDJPY 189
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 261.22 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +39.77 USD
Макс. убыток в серии: -111.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
3.04 × 154
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Evolution FX
30 USD в месяц
-30%
0
0
USD
3.3K
USD
7
90%
71
35%
51%
7.19
31.98
USD
91%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.