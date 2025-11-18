- Прирост
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
25 (35.21%)
Убыточных трейдов:
46 (64.79%)
Лучший трейд:
2 261.22 USD
Худший трейд:
-39.23 USD
Общая прибыль:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Общий убыток:
-366.18 USD (25 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (39.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 263.72 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
51.38%
Макс. загрузка депозита:
305.89%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
17.04
Длинных трейдов:
39 (54.93%)
Коротких трейдов:
32 (45.07%)
Профит фактор:
7.20
Мат. ожидание:
31.98 USD
Средняя прибыль:
105.46 USD
Средний убыток:
-7.96 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-111.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.47 USD (12)
Прирост в месяц:
-63.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.60 USD
Максимальная:
133.21 USD (79.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.19% (90.57 USD)
По эквити:
48.36% (23.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NQ
|67
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NQ
|31
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NQ
|6.3K
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|189
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 261.22 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +39.77 USD
Макс. убыток в серии: -111.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
