- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
25 (35.21%)
Verlusttrades:
46 (64.79%)
Bester Trade:
2 261.22 USD
Schlechtester Trade:
-39.23 USD
Bruttoprofit:
2 636.44 USD (40 013 pips)
Bruttoverlust:
-366.18 USD (25 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (39.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 263.72 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
51.38%
Max deposit load:
305.89%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
17.04
Long-Positionen:
39 (54.93%)
Short-Positionen:
32 (45.07%)
Profit-Faktor:
7.20
Mathematische Gewinnerwartung:
31.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
105.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-111.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111.47 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-63.88%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.60 USD
Maximaler:
133.21 USD (79.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.19% (90.57 USD)
Kapital:
48.36% (23.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NQ
|67
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NQ
|31
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NQ
|6.3K
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|189
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-30%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
7
90%
71
35%
51%
7.19
31.98
USD
USD
91%
1:500