- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
50 (92.59%)
亏损交易:
4 (7.41%)
最好交易:
2.72 USD
最差交易:
-0.49 USD
毛利:
26.77 USD (2 595 pips)
毛利亏损:
-0.80 USD (43 pips)
最大连续赢利:
27 (14.84 USD)
最大连续盈利:
14.84 USD (27)
夏普比率:
0.75
交易活动:
2.34%
最大入金加载:
21.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
53.00
长期交易:
54 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
33.46
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
0.54 USD
平均损失:
-0.20 USD
最大连续失误:
1 (-0.49 USD)
最大连续亏损:
-0.49 USD (1)
每月增长:
13.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.49 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
0.74% (0.49 USD)
净值:
3.15% (3.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|27
|NZDCHF
|16
|XAUUSD
|9
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|9
|NZDCHF
|5
|XAUUSD
|11
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|783
|NZDCHF
|382
|XAUUSD
|1.3K
|GBPCHF
|61
|NZDUSD
|55
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.72 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.84 USD
最大连续亏损: -0.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 4
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 12
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FirstFX-Main
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
61%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
6
0%
54
92%
2%
33.46
0.48
USD
USD
3%
1:500